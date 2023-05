LIVE Roma-Inter 0-0 | primo squillo di Pellegrini

e Inter si sfidano in un scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League . I giallorossi di Mourinho sono reduci dal pareggio contro il Monza e si trovano a due punti di ...(3 - 5 - 1 - 1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Camara, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini; Belotti. All.: Mourinho INTER (3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi, ...Allo stadio Olimpico, il match valido per la 34ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...

LIVE - Roma-Inter, le ufficiali: c'è Calhanoglu, riposa Mkhitaryan. In avanti tocca ancora a... Fcinternews.it

ROMA-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 2' - Primo spunto della Roma, Pellegrini segue l'azione e calcia di piatto mandando fuori. ---- 18.00 - Calcio d'inizio del match ...ROMA-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 12' - Camara va in anticipo su Calhanoglu, Maresca davanti ai due giocatori ravvisa fallo da parte del turco. La Roma chiede il giallo. 9' - Bravo ...