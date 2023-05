LIVE Milan-Lazio 1-0 | la sblocca Bennacer! Ma si fa male Leao

Sarri CLASSIFICA SERIE A: Napoli 80 punti; Lazio 64; Juventu 63; Inter 60; Atalanta,e Roma 58; Fiorentina 46; Bologna, Monza e Torino 45; Udinese e Sassuolo 43; Salernitana ed Empoli 35; Lecce ...(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Bennacer, Leao; Giroud. All.: Pioli LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli,...Il match valido per la 34esima giornata di Serie A trae Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo Stadio San Siro,e Lazio si affrontano nel match valido per la 34esima giornata di Serie ...

Milan-Lazio diretta 1-0: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

18' GOOOOOLLLLLL!!! BENNACERRRRRR!!! L'algerino ruba palla al limite dell'area a Marcos Antonio, uno-due con Giroud e sinistro all'angolino. 17' Combinazione sulla ...11' Non ce la Leao che deve abbandonare il campo per un problema muscolare. Al suo posto entra Saelemaekers. 10' Problema fisico per Rafael Leao che si tocca l'inguine. Per ...