LIVE Juventus-Inter Women | playoff Serie A femminile | via alla partita!

Larischia di perdere tre pedine prima della fine della stagione: ecco cosa sta succedendo Laha avuto il merito, nonostante la stagione piuttosto negativa, di valorizzare diversi giovani della Next Gen che si sono guadagnati un ruolo importante in questa stagione.... - 6 dai biancocelesti di Sarri secondi in classifica e - 5 dallaterza, ma soprattutto - 2 dall'Inter quarta e impegnata in un altro scontro diretto con la Roma, 58 punti come i rossoneri e ...Segui la tua squadra del cuore sul nostro canale WhatsApp Ultim'ora Calciomercato NotizieNotizie Milan Notizie Inter Notizie Napoli Notizie Roma

Diretta Juventus-Lecce ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

14:33 - COMINCIA JUVENTUS WOMEN-INTER! 14:30 - Squadre in campo! 14:21 - Riscaldamento terminato per entrambe le squadre, tra meno di dieci minuti il calcio d'inizio! 14:13 - Ultimi istanti di ...Con lo scudetto aritmeticamente assegnato, occhi puntati sulla lotta Champions. La partita tra Milan e Lazio apre la giornata degli scontri diretti con anche Roma-Inter e Atalanta-Juve in programma. S ...