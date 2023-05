LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | tempo alto per Buitrago | in gara Fortunato

Leggi su oasport

ORARI E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.32 Ora parte l'olandese Arensman della Ineos, un buon talento sinora ancora inespresso. 15.31 Sivakov è terzo al traguardo a 16? dalla vetta. 15.31al primo intermedio paga 1'06" da Pedersen. Eravamo stati sin troppo ottimisti… 15.29 Sivakov al secondo intermedio è 2° a 7? da Pedersen. 15.27 NUOVO LEADER! Mads Pedersen si porta al comando con 12? di vantaggio su De Bod. Non vincerà, ma di sicuro potrà fare un pensierino alla maglia rosa nei prossimi giorni. 15.25 Sta arrivando Mads Pedersen, potrebbe farcela. 15.24 Santiagoè andato piano. Lo scalatore colombiano chiude 17° a 48? dalla vetta. E i migliori devono ancora partire. Non è uno specialista, dovrà inventarsi qualcosa in montagna se vorrà provare a ...