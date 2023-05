LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | discreto Milan | partono i primi uomini di classifica

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARI E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.20 Alessandro De Marchi non sfigura ed è 11° all’arrivo a 27? dalla vetta. 15.18 Damiano Caruso partirà alle 16.07. 15.15 Sta volando Mads Pedersen. Il danese è al comando al primo intermedio con 3 secondi su, che poi è calato nel finale. 15.15 In gara anche Lorenzo Fortunato. Sestesse a meno di un minuto dal vincitore, avrebbe fatto qualcosa di straordinario ed inatteso. Ma sarà durissima. 15.13 Partito il britannico Hugh Carthy, un pretendente alla top10 per lagenerale. 15.13 La top10 al traguardo: 1° DE BOD Stefan EFE 22? 32” — 2° DENZ Nico BOH 22? 41” + 00? 09” 3° JUNGELS Bob BOH 22? 44” + 00? 12” 4° DE PLUS Laurens IGD 22? 45” + 00? 13” 5° MOLLEMA Bauke TFS 22? 45” + 00? 13”6° ...