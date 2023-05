LIVE Giro d’Italia 2023 | cronometro Foccacesia-Ortona in DIRETTA | inizia la Corsa Rosa!

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARI E PETTORALI DI PARTENZA DELLA13.51 Un percorso che potrebbe regalare immediatamente qualche distacco interessante, come detto in precedenza. Partito intanto anche Campbell Stewart. 13.50 SI COMINCIA! PARTITO ILcon Laurens Huys! 13.47 Il primo azzurro a partire sarà invece Stefano Gandin, del Team Corratec. Ma fra pochissimo inizierà finalmente il! 13.44 Il primo a partire sarà Laurens Huys (Intermarché-Circus-Wanty) alle 13.50. 13.41 I quattro superfavoriti partiranno neldi quattro minuti: prima Primoz Roglic (Jumbo-Visma) alle 16.34, seguito da Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), poi Stefan Kung (Groupama-FDJ) e infine Ganna. 13.38 Le speranze azzurre sono tutte per Filippo Ganna: ...