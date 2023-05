LIVE Giro d’Italia 2023 | cronometro Foccacesia-Ortona in DIRETTA | Gibbons in testa dopo i primi passaggi all’arrivo

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARI E PETTORALI DI PARTENZA DELLA14.21v Nico Denz (Bora-Hansgrohe) abbatte di altri sette secondi il miglior tempo al primo rilevamento cronometrico, passando in 10’46”. 14.20 Ma arriva! 22’56”, media oraria oltre ai 51 km/h. Tempo interessante. 14.19 Intanto cambia la leadership: Jasha Sutterlin (Bahrain-Victorious) è primo in 23’15”. 14.18 Miglior tempo anche al secondo intertempo per Ryanin 18’27”. 14.16 Non ci si smuove al primo intertempo:è avanti a tutti in 10’53”, con 7” su Luis Leon Sanchez e 9” su Alex Kirsch. Primo intertempo alto per Davide Ballerini, che passa in 11’32”. 14.14 Laurens Huys taglia per primo il traguardo in 24’28”, ma viene immediatamente scalzato da Campbell Stewart in ...