LIVE Ginnastica artistica | Serie A Ancona 2023 in DIRETTA | tocca alle Fate | ultima suddivisione!

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:28 Si è conclusa la seconda suddivisione femminile! 17:26 Un avvitamento avanti collegato ad un doppio raccolto (uscita di pedana), due avvitamenti avanti collegati ad un salto teso avanti, due avvitamenti, due avvitamenti e mezzo, triplo avvitamento. Marco Lodadio paga tanti arrivi sporcati. 17.24 BORDATA DI CASALI! Lorenzo ottiene 14.600 al volteggio con una nota D eccelsa da 5.6. 17.22 Triplo avvitamento stoppato, doppio giro impugnato, doppio avvitamento collegato ad un salto avanti, doppio giro in accosciata, doppio carpio. Esercizio solido per Letizia Saronni. 17.20 Yurchenko con due avvitamenti e mezzo quasi stoppato per il giovane Tommaso Brugnani ( 17:17 Triplo giro in passe, doppio raccolto, un avvitamento avanti, un giro impugnato, doppio avvitamento stoppato per Emma Grisetti al corpo ...