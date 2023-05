LIVE Ginnastica artistica | Serie A Ancona 2023 in DIRETTA | Fate sugli scudi tra parallele e volteggio!

Leggi su oasport

(Di sabato 6 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:18 MANILA ESPOSITO RISPONDE PER LACIVITAVECCHIA! 13.900 alla trave per quella che ormai è una vera e propria specialista di questo attrezzo (D:5.5 E:8.4). 18:15 ALICE D’AMATO SENSAZIONALE! 14.650 per la Campionessa d’Europa alle(D:6.1 E:8.550), inutile girarci intorno, Alice con questo esercizio si gioca l’oro in tutte le competizioni. 18:12 Angela Andreoli paga una caduta allee si ferma a 12.850. 18:09 NOOOOOOO! Marco Lodadio cade dall’uscita in Tsukahara avvitato dopo un esercizio agli anelli da applausi. 18.06 14.400 PER GIORGIA VILLA! Un decimo di bonus per l’azzurra, ma l’esercizio è stato stupendo. 18:03 Tkachev collegato ad un Pak, collegato ad uno Shaposhnikova e ad un Pak avvitato, Shaposkinokva con mezzo giro, ...