LIVE Ginnastica artistica | Serie A Ancona 2023 in DIRETTA | dominio di Brixia e Virtus Pasqualetti! Le Fate incantano

(Di sabato 6 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:23 La nostrafinisce qui, OA Sport vi ringrazia per averci seguito e vi agura un buon proseguimento di serata. 19.20 Retrocedono in A2 la Roma 70, a grandissima sorpresa la Pro Patria Bustese e laSalerno. 19.17 Al maschile si qualificano invece: 1.Pasqualetti (488.300) 2.Pro Carate (477.800) 3.Giovanile(477.750) 4.PalestraFerrara (471.200) 5.G. Romagna Team (470.200) 6.A.G.S Dil. EUR (467.150) 19:16 Retrocedono in A2 laRomana, la Juventus Nuova Melzo e la Ionica Gym. 19.14 Queste invece le sei formazioni qualificate alla Final Six al femminile: 1.A.S.D.G. ...

Alle premiazioni sono intervenuti il numero uno della Federazioned'Italia Gherardo ... La Final Six partenopea, invece, sarà trasmessasu Rai Sport HD, domenica 28 maggio dalle 15.45 ...Il cantautore Flavio Giurato mi ha raccontato che ha inventato una particolaredel corpo ... Newman nel 2015 con quattro dateper finire in letizia. Ci siamo divertiti, capendo che ...Conclusa, purtroppo sotto il diluvio, la grande festa che la PalestraFerrara ha messo in scena per onorare la Festa dei Lavoratori 2023, nella cornice di ... per "Sport Is" ...

LIVE Ginnastica artistica, Serie A Ancona 2023 in DIRETTA: tornano le Fate, assente Asia D'Amato OA Sport

Cambia la gara, cambia l’organizzazione ma le atlete della Ginnastica Artistica Cesanella le trovate sempre sul podio. Bravissime! Di seguito i loro piazzamenti: Categoria: LB JUNIOR 2 I° classificata ...Il programma, con l'orario e la diretta streaming, della terza tappa della Serie A 2023 di ginnastica artistica ad Ancona.