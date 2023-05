LIVE F1 | GP Miami 2023 in DIRETTA | Verstappen il migliore della FP2 | 2° Sainz e 3° Leclerc a muro! Bandiera rossa

(Di sabato 6 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.26 Per quanto diceva, il surriscaldamento delle mescole era già molto accentuato. Non a caso il differenziale di prestazione tra Ferrari e Red Bull era di un 1?. 00.24 ProblemaFerrari dunque con le gomme che si conferma: RED FLAGinto the barriers at Turn 7 #GP #F1 pic.twitter.com/5D0ryqyp3G — Formula 1 (@F1) May 5,00.22 Non un bel segnale in vistagara per la Ferrari, visto che il monegasco è andato dritto probabilmente per un problema di surriscaldamento delle gomme. 00.20 NOOO!!!a muro in curva-7. Il monegasco è costretto ad abbandonare la sua. Il monegasco ha perso il controllosua SF-23. ...

01:30 [F1] - Buonasera cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato alla diretta scritta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di, quinta tappa del Mondiale 2023 di F1. Nuovo cambio e nuova MGU - K per Leclerc La federazione internazionale ha ufficializzato la sostituzione del cambio sulla rossa #16 del monegasco , che si ......50 Novità Ferrari Dopo la Dopo le pole e i podi di Baku la Ferrari apporta modifiche alla SF - 23: nuovo fondo per la monoposto di Leclerc 19:40, che caldo! La Formula 1 è nella soleggiatissima ...Attendees can also participate in apolling activity about leading industry issues at the ...Coyle hcoyle@logility.com Articoli correlati Viamericas Establishes New Global Headquarters into ...

LIVE F1 GP Miami, prime libere Mercedes. Ora tutti in pista per le libere 2 La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.05 Verstappen migliora il suo crono in 1:27.930 a precedere di 0.385 Sainz e di 0.468 Leclerc. Grande evoluzione della pista. 00.04 Arriva Perez, quarto a ...Notte italiana e pomeriggio in Florida, segui con noi il secondo turno di prove libere del GP di Miami con la classifica aggiornata dei tempi ...