LIVE F1 | GP Miami 2023 in DIRETTA | perché l’incidente di Leclerc ha favorito Perez Che beffa per Verstappen!

(Di sabato 6 maggio 2023) 23.10 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Appuntamento a domani alle 21.30 per la gara. Un saluto sportivo. 23.08 Per Sainz, visto come si è messa, si tratta di una grande occasione persa: lo spagnolo era stato incisivo nella Q2, ma nella Q3 non ha realizzato un giro pulito, fermandosi anche alle spalle di Alonso che ha utilizzato gomme soft usate con la sua Aston Martin. 23.07 Insomma, una ghiottissima occasione per: il messicano deve 'ringraziare'e domani potrebbe anche volare in testa al Mondiale.

Qualifiche Gp: risultato definitivo. Perez (Red Bull). Alonso (Aston Martin). Sainz (Ferrari). Magnussen (Haas). Gasly (Alpine). Russell (Mercedes). Leclerc (Ferrari). Ocon (Alpine). Verstappen (Red Bull).

23.10 Grazie per averci seguito amici di OA Sport. Appuntamento a domani alle 21.30 per la gara. Finale clamoroso per la Ferrari nelle qualifiche del Gran Premio di Miami. Leclerc si schianta e provoca la bandiera rossa. Il pilota monegasco fornisce anche un assist a Sergio Perez ...