LIVE F1 | GP Miami 2023 in DIRETTA | Leclerc e Verstappen sbagliano in Q3

22.59 La gara è stata interrotta a 1'36" dalla conclusione., involontariamente, ha fatto un regalo enorme a Perez: non solo il messicano è in pole, mascatterà in quinta fila! 22.58 BANDIERA ROSSA! Finisce qui, Perez in pole epartirà 9°! 22.58 ED ECCOLA LA BANDIERA BIANCA! Testacoda di, che finisce contro le barriere urtando il posteriore! 22.58 Questa volta le Ferrari si lanciano prima delle Red Bull. 22.57 Tornano in pista i piloti a 3 minuti dalla conclusione. Adesso serve anche fortuna: una eventuale bandiera gialla o rossa potrebbe compromettere le qualifiche di… 22.55 Cinque minuti al termine, ora tutti i piloti sono ai box. 22.54

Gp di, Qualifiche. Q1. IN CORSO 21:45 GP, tutti i caschi speciali dei piloti Tanti i piloti che hanno deciso di celebrare la gara in Florida con una grafica speciale per il proprio casco: eccoli 21:30 Tutto pronto per le qualifiche in Florida Buonasera amici di Autosprint, e ben ritrovati in questo sabato sera per le qualifiche del

22.55 Cinque minuti al termine, ora tutti i piloti sono ai box. 22.54 Leclerc ha effettuato una frenata al limite, finendo lungo e sfiorando il muro. Per ques ...Tutto ormai pronto per le attese qualifiche del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1. Questa è la seconda edizione della corsa sul circuito cittadino della Florida, ...