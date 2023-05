LIVE F1 | GP Miami 2023 in DIRETTA | cosa è successo a Charles Leclerc | il video dell’incidente

(Di sabato 6 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILDI00.38 E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 00.35 Non brillantissimo Sergio Perez con l’altra Red Bull, mentre Alonso, più distanziato sul giro secco, ha fatto vedere buone cose sul passo gara. Da capire le Mercedes, con Hamilton settimo e Russell 15°, che potrebbero aver effettuato un lavoro diverso. 00.34 Max Verstappen ha posto il punto esclamativo al termine di questa seconda sessione di prove libere del GP di. L’olandese della Red Bull ha ottenuto il miglior crono di 1:27.930 a precedere di 0.385 la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz e di 0.458 l’altra Rossa del monegasco...

01:30 [F1] - Buonasera cari lettori di FormulaPassion.it e benvenuti all'appuntamento dedicato alla diretta scritta della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di, quinta tappa del Mondiale 2023 di F1. Nuovo cambio e nuova MGU - K per Leclerc La federazione internazionale ha ufficializzato la sostituzione del cambio sulla rossa #16 del monegasco 19:50 Novità Ferrari Dopo la Dopo le pole e i podi di Baku la Ferrari apporta modifiche alla SF - 23: nuovo fondo per la monoposto di Leclerc

LIVE F1, GP Miami 2023 in DIRETTA: la Mercedes torna a ruggire, Leclerc davanti a Verstappen. Alle 23.30 le FP2 OA Sport

Come seguire le prove libere in tv/streaming - La presentazione del GP Miami - Numeri e statistiche GP Miami Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle p