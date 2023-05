LIVE Conegliano-Milano 0-0 | Finale A1 volley femminile 2023 in DIRETTA | si comincia al PalaVerde!

(Di sabato 6 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Si parte con una bordata di Thompson da posto due. 20:50risponde con: Wolosz, Haak, Plummer, Robinson-Cook, Fahr, Lubian e De Gennaro. 20:47 Questo il sestetto di: Orro, Thompson, Sylla, Larson, Stevanovic, Folie e Parrocchiale. 20:44 E’ il momento dell’Inno di Mameli. 20:41 Si è conclusa la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per la presentazione dei sestetti! 20:38 Queste due formazioni si sono affrontate già tre volte in stagione e in tutte le occasioni ad avere la meglio sono state le Pantere, per trovare una vittoria dibisogna tornare ad Aprile 2022, quando la società si chiamava ancora Monza. 20:35 Decisamente più complesso il cammino di, che ha sudato sia contro Casalmaggiore (2-1) che ...

LIVE Conegliano-Milano, Finale A1 volley femminile 2023 in DIRETTA: inizia la serie scudetto! OA Sport

Oggi sabato 6 maggio (ore 20.45) si gioca Conegliano-Milano, gara-1 della Finale Scudetto di volley femminile. Al PalaVerde di Treviso si apre l'atto conclusivo che mette in palio il tricolore