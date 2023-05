Lione vs Montpellier HSC – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 6 maggio 2023) Alla ricerca della quarta vittoria su cinque partite per restare in scia alle inseguitrici europee, ilaccoglie ilHSC al Groupama Stadium per lo scontro di domenica 7 maggio pomeriggio in Ligue 1. L’ultima volta i Gones hanno rimontato lo Strasburgo per 2-1, mentre gli ospiti hanno sconvolto il Monaco con un 4-0 allo Stade Louis II. Il calcio di inizio divsHSC è previsto alle 17:05 Anteprima della partitavsHSC a che punto sono le due squadreDopo essere stato sconfitto dai rivali del Choc des Olympiques, il Marsiglia, nelle circostanze più strazianti, ilha rischiato la sconfitta anche contro lo Strasburgo, quando Morgan Sanson ha segnato il gol d’apertura al 15?, venerdì ...