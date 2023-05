L' Inter non si ferma più | Dimarco e Lukaku stendono la Roma

(Di sabato 6 maggio 2023)(ITALPRESS) – L'batte la2-0 all'Olimpico e si riprende il quarto posto in classifica a pochi giorni dalla semifinale di andata di Champions League contro il Milan. Decisive le reti diche permettono ad Inzaghi di toccare quota 63 punti e di staccare i giallorossi (ora a -5). L'allenatore nerazzurro lascia inizialmente in panchina Mkhitaryan, Dzeko, Lautaro e offre alcuni indizi su quella che potrà essere la formazione dell'euroderby. Mourinho deve gestire ancora Dybala (in campo solo nel finale), ma ritrova Belotti in attacco. La prima occasione è dellacon un destro da fuori area di Pellegrini deviato da Bastoni e Onana in angolo. La partita però la fa l'con quasi il 60% del possesso palla. Ed è una lunga circolazione ...

...incrociano le dita e sperano che Rafa Leao possa essere presente tra 4 quattro giorni nel derby d'andata della semifinali di Champions League contro l'... Milan, infortunio Leao. Pioli:...Belotti là davanticrea niente e l'rischia mai. In compenso i nerazzurri segnano con Dimarco che deposita in rete un bel cross di Dumfries propiziato da un filtrante di Brozovic. L'...Ancora Roger Ibanez . Il brasiliano, oggi contro l', ha regalato palla a Lautaro che ha servito Lukaku per il 2 - 0 nerazzurro. Un incubo, per il ... Ibanez, quanti errorisolo: nel derby di ...

Mou contro Inzaghi, Dybala contro Lautaro, i ricordi: Roma-Inter non è una sfida qualunque La Gazzetta dello Sport

ROMA (ITALPRESS) – L’Inter batte la Roma 2-0 all’Olimpico e si riprende il quarto posto in classifica a pochi giorni dalla ...E' stata per ampi tratti una vera e propria corrida, con la Roma che prova a sopperire alle assenze in rosa con una carica agonistica che spesso sfocia anche nella 'caciara' non ...