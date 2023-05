L'Inter è scesa dalle montagne russe della precarietà. Inzaghi ha finalmente ritrovato la sua squadra

(Di sabato 6 maggio 2023) Quinta vittoria consecutiva per l’, la quarta in campionato. Battuta anche la Roma, con merito e nel modo in cui giocano le grandi...

Quinta vittoria consecutiva per l’Inter, la quarta in campionato. Battuta anche la Roma, con merito e nel modo in cui giocano le grandi squadre. Senza fretta, senza correre rischi, puntando sulla prop ...“Vado a casa con un grande orgoglio. La gente ha ringraziato la squadra per lo sforzo. C’è chi era stanco e chi ha giocato con una gamba sola. Qualcuno è sceso in campo con una frattura intercostale e ...