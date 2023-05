(Di sabato 6 maggio 2023) PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: ...

Milan2 - 0 la Lazio e riapre lotta Champions. Theo Hernandez show. Ma ansia Leao: derby con l'a rischio Il Milan vince 2 - 0 la Lazio con i gol di Bennacer (assist di Giroud) al 17mo e di Theo ...L'cambia altri due uomini: al 26' dentro l'ex Mkhitaryan per Calhanoglu, poi De Vrij per Dimarco, con Darmian che va a fare l'esterno sinistro. Sostituzioni anche per Mourinho: al 27' ecco ...Il Milanun colpo, anzi due, l'risponde in ugual modo. Assegnato con largo anticipo lo scudetto, il sabato di campionato presentava oggi 6 maggio una ghiotta sfida incrociata sull'asse Roma - ...

L'Inter batte la Roma: scatto Champions con il quarto successo di fila La Gazzetta dello Sport

L'Inter di Simone Inzaghi ingrana la quarta, batte 2-0 la Roma di José Mourinho, a domicilio, e sale momentaneamente al terzo posto agganciando la Juventus che sarà impegnata domani contro l'Atalanta ...La formazione di Frank Lampard ha vinto 3-1. L'ultimo successo risaliva all'11 marzo contro il Leicester. Inter corsara a Roma, dove batte per 2-0 i giallorossi di José Mourinho in uno scontro diretto ...