L' Inter batte la Roma | quarto successo di fila e Champions a un passo

Milan2 - 0 la Lazio e riapre lotta Champions. Theo Hernandez show. Ma ansia Leao: derby con l'a rischio Il Milan vince 2 - 0 la Lazio con i gol di Bennacer (assist di Giroud) al 17mo e di Theo ...L'esterno azzurro aveva già segnato all'andata, nella sconfitta dell'a San Siro. Raddoppia Big Rom La Roma ha provato a mettere più pressione nella ripresa e ha collezionato qualche calcio d'...All.: Mourinho(3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, ... che recupera palla vicino all'area della Lazio eProvedel dopo l'assist di Giroud. Il ...

Serie A, il Milan batte la Lazio 2-0. Ora in campo Roma-Inter 0-1. DIRETTA Sky Tg24

ROMA (ITALPRESS) – L’Inter batte la Roma 2-0 all’Olimpico e si riprende il quarto posto in classifica a pochi giorni dalla ...A segno Dimarco e Lukaku, con la squadra di Inzaghi che non rischia quasi niente. Mercoledì nerazzurri attesi dall'euro-derby con il Milan. I giallorossi non vincono da 5 giornate ...