L' Inter aggancia la Juve al terzo posto | Roma ko | la Champions si allontana

(Di sabato 6 maggio 2023) Milano-4-0. Le due squadre della capitale escono travolte dal doppio confronto con le milanesi, che nell'attesa di affrontarsi nel derby diLeague mettono le cose ain campionato presentandosi nel migliore dei modi all'appuntamento europeo. Dopo il 2-0 del Diavolo l'emula i rossoneri piegando i ragazzi di Mourinho con lo stesso punteggio, in una partita in cui è emersa oltre alla disparità, tecnica e fisica, anche la profondità delle due rose. Inzaghi nella ripresa ha fatto entrare tra gli altri Lautaro Martinez e Mkhitarya, Mou - oltre a un Dybala ancora incerottato - ha chiuso con i baby Pisilli, Missori e Tahirovic. Non esattamente la stessa cosa, anche se i capitolini sono usciti a testa alta e tra gli applausi dell'Olimpico nonostante la sconfitta. I nerazzurri volano in classifica e ...

... 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) •...L'travolge il Verona con una valanga di gol: sei per l'esattezza. Doppiette di lautaro e ... L'Atalanta vince in rimonta contro lo Spezia ein classifica Roma e Milan. I liguri continuano ...Leggi anche Milan - Cremonese 1 - 1, gol di Okereke e Messias Verona -0 - 6, terza vittoria ... Sassuolo per la prima volta pericoloso alla mezz'ora con Henrique cheun cross di Frattesi,...

Serie A Femminile, l'Inter aggancia il pareggio con la Juventus nel recupero L Football - Il Magazine del Calcio Femminile

L'Inter vince 2-0 contro la Roma e aggancia la Juventus a quota 63 punti. I giallorossi restano a quota 58 punti con l'Atalanta. Di seguito la classifica provvisoria.Dopo il successo per 2-0 del Milan sulla Lazio, ecco il secondo scontro diretto per la Champions sull’asse Roma-Milano, anche in questo caso sfavorevole ai capitolini. Roma in piena emergenza di organ ...