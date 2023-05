L’InspiringPR di Ferpi a Bat Italia con “Piccoli gesti | grandi crimini”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 6 maggio 2023) VENEZIA (ITALPRESS) – Emozioni e coinvolgimento per il numeroso pubblico presente alla nona edizione di InspiringPR, oggi a Venezia, promosso dae organizzato daTriveneto, con la collaborazione di UniPadova, Verona e Gorizia. Una conferma, per Filippo Nani Presidente, della “forza di un appuntamento che anno dopo anno rinsalda relazioni all’interno della comunità dei relatori pubblici e dei comunicatori e ispira la loro attività”. Svelati anche i vincitori degli InspiringPR Award: il primo premio per la migliore campagna di relazioni pubbliche dell’anno va a Bat. Suo il progetto “”, promosso da Marevivo, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Transizione ...