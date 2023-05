L' incoronazione mettitela nel c*** | chi massacra Re Carlo nel giorno decisivo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) Il calcio inglese si unisce alle celebrazioni per l'di reIII: su tutti i campi della Premier League i club sono stati invitati a far risuonare l'inno God save the King prima delle partite del weekend e a mostrare una foto del re con la regina consorte e il logo ufficiale della cerimonia sui tabelloni degli stadi. Ma il Liverpool ha fatto sapere che si adeguerà e farà eseguire l'inno prima della partita delle 18,30 di oggi ad Anfield contro il Brentford, pur già sapendo che i tifosi lo fischieranno. "È ovviamente una scelta personale degli spettatori di Anfield come vorranno celebrare questa occasione e sappiamo che alcuni tifosi hanno un punto di vista molto forte su questo", ha ammesso il club in una nota. Quella della tifoseria dei Reds è una protesta anti-establishment che affonda le radici nel "declino pilotato" della ...