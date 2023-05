L’Incoronazione di Re Carlo III

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 6 maggio 2023) Il Giuramento diIII - Verissimo Tutto è pronto nel Regno Unito per . Un evento storico che anche qui in Italia avrà un’ampia copertura televisiva, con le varie emittenti nazionali pronte ad aggiornare i telespettatori su quello che succede in questa giornata ‘da ricordare’ per la casata dei Windsor. Su DavideMaggio.it seguiamo dunque, in diretta, i punti salienti della cerimonia. in diretta 10.52: A Verissimo si attende l’inizio della cerimonia, dove saranno presenti anche le Alte Cariche degli Stati Esteri. Le telecamere del programma inquadrano il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura. Mattarella all'incoronazione - Verissimo 10.58: Federico Gatti, collegato da Buckingham Palace, svela a Silvia Toffanin di aver “toccato con mano” quantoIII sia amato dai suoi sudditi. Nella ...