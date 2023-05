L’incoronazione di re Carlo III in diretta | è iniziata la cerimonia La solitudine del principe Harry | entra da solo a Westminster – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 maggio 2023) E’ il grande giorno di reIII. Il re e la regina Camilla hanno lasciato Buckingham Palace a bordo di una carrozza dorata diretti a, dove ladi incoronazione ha preso il via ufficialmente alle 12. 12.00 – Il Re e la Reginano nell’Abbazia, al via laReIII è arrivato all’Abbazia di Westminister per ladi incoronazione. Prima di lui èta Camilla. Il sovrano indossa un mantello di ermellino. Prima del suo ingresso ha sfilato nell’Abbazia una lungo corteo. Insieme alla moglie Camilla, il sovrano era sceso dalla carrozza reale con la quale è arrivato in processione da Buckingham Palace. Ladi incoronazione durerà due ore e sarà considerevolmente più breve di quanto ...