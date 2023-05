L’incoronazione di Carlo III | tra tradizione e innovazione

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 6 maggio 2023) Erede al trono da 70 anni, ReIII sarà ufficialmente incoronato fra poche ore con una solenne cerimonia religiosa. Migliaia di persone prenderanno posto nell'Abbazia di Westminster e nelle strade circostanti del centro di Londra per assistere a una sensazionale esibizione dello sfarzo britannico. Per non parlare dei miliardi di persone che seguiranno lo spettacolo in televisione ai quattro angoli del pianeta. L'incoronazione, come concordano gli esperti, è molto di più che porre la corona sulla testa del sovrano. È un incontro simbolico della monarchia, della Chiesa e dello Stato per un rituale religioso durante il quale il monarca si consacra a Dio e al Paese. Buckingham Palace ha affermato che 'rifletterà il ruolo del monarca oggi e guarderà al futuro, pur essendo radicata in tradizioni e fasti di lunga data'.La cerimonia inizierà circa alle 11 locali. ...