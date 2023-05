... il fallito che a 38 anni va a giocare in Arabia Saudita mentre il suo rivaleil Mondiale. ...da anni da una società che ha riempito la squadra di figurine ma finora ha vinto solo qualche1, ...In1 tre anticipi con Lens - Marsiglia delle ore 21 in primo piano. In classifica sono un ...di Inzaghi di proiettarsi in 4° posizione sopravanzando anche quella di Mourinho che invece non...- Hertha Berlino 2 - 0 17:30 Wolfsburg - Mainz 05 3 - 0 CALCIO -1 13:00 Monaco - Montpellier 0 - 4 15:00 Clermont - Reims 1 - 0 15:00 Rennes - Angers 4 - 2 15:00 Troyes - Nizza 0 - 1 17:05 PSG ...

Ligue 1: vince il Nizza. LIVE: Reims-Lille | Estero Calciomercato.com

Domenica, 7 aprile, alle ore 15:00 si gioca Lorien-Brest, gara valida per il 34° turno di Ligue 1: i padroni di casa sono favoriti ...Ecco tutti i risultati della trentatreesima giornata di Ligue 1 2022/23 e la classifica. Il PSG sente la pressione di OM e Lens.