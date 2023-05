Ligue 1 | Nizza ok | cade il Lille LIVE | Lens-Marsiglia

(Di sabato 6 maggio 2023) Il programma della1 oggi prevede tre partite. Si parte alle 17 con-Rennes 2-1. Ilquinto in classificasul campo del...

1 - 2 CALCIO -1 17:00- Rennes 2 - 1 19:00 Reims - Lille 1 - 0 21:00 Lens - Marsiglia CALCIO - EREDIVISIE 18:45 Sparta Rotterdam - PSV 0 - 1 20:00 N. E. C. - sc Heerenveen 0 - 0 20:00 SC ...0 - 0 CALCIO -1 17:00- Rennes 2 - 1 19:00 Reims - Lille 1 - 0 21:00 Lens - Marsiglia CALCIO - EREDIVISIE 18:45 Sparta Rotterdam - PSV 20:00 N. E. C. - sc Heerenveen 20:00 SC Cambuur - ...0 - 0 CALCIO -1 17:00- Rennes 2 - 1 19:00 Reims - Lille 1 - 0 21:00 Lens - Marsiglia CALCIO - EREDIVISIE 18:45 Sparta Rotterdam - PSV 20:00 N. E. C. - sc Heerenveen 20:00 SC Cambuur - ...

Ligue 1: vince il Nizza. LIVE: Reims-Lille | Estero Calciomercato.com

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Secondo quanto riportato dai colleghi francesi di Footmercato, il club azzurro sta monitorando Enzo Le Fée. Il classe 2000 ha un contratto fino al giugno 2024 ...Segui con noi la 34ª giornata di Ligue 1, tra Nizza e Rennes, in scena nel teatro dell'Allianz Riviera, sabato 6 maggio alle 17:00 ...