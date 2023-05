L' esordio di Re Carlo tra Boris e i sandaloni

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 6 maggio 2023) Londra. Se fosse un film l’incoronazione di Resarebbe un peplum, o meglio ancora un “sandalone”, quelle pellicole che a Cinecittà si realizzavano riutilizzando vecchi pezzi di scenografie, le armature di plastica di Ben Hur, le spade finte di Cleopatra, e Martignano per il lago di Tiberiade e gli orologi ai polsi dei senatori romani, con attori un po' de quarta. L’incoronazione didel resto nasce come un film difficilissimo, come il sequel di un enorme successo di pubblico e di critica di epoche d'oro passate, come se si volesse rifare oggi il Gattopardo con Kim Rossi Stuart (ah, no, l’hanno fatto). Come competere del resto con la madre, per 70 anni star del muto e poi del bianco e nero e poi anche del colore e del sonoro, come riuscì solo a pochissime dive? Come i registi esordienti al primo film, e pure figli d’arte di famiglie ...