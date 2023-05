L' emergenza mondiale Covid è finita | Vaia | È l' ora dei bilanci

(Di sabato 6 maggio 2023) "Adesso che l'pandemica è ufficialmente, è tempo di" annuncia il direttore generale dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco, arrivando al Foro Italico per partecipare al simposio "Lo sport allunga la vita". Il prof spiega: "Ricordare è importante, soprattutto per non ripetere gli errori commessi. In tutto questo tempo, nel mio lavoro io ho cercato di fare soprattutto due cose: infondere forza, fiducia e coraggio agli italiani perché affrontassero con serenità questo grave momento; guidare con fermezza l'istituto che più si è dimostrato efficace e performante e che unanimemente è stato riconosciuto a livello internazionale come baluardo contro la pandemia. Ma abbiamo sempre fatto tutti e tutto bene? - domanda- Adesso è il tempo dell'analisi, serena ma severa. ...

L'edizione 2023 della Giornatadella Croce rossa e Mezzaluna rossa avrà per questo come ...in proposito il sindaco Rosa Piermattei - noi ce lo siamo sentiti ripetere durante l'......Covid che ha colpito la popolazioneda qualche anno a questa parte. Un punto della situazione abbastanza duro, ma necessario per capire l'impatto. Secondo Pregliasco , infatti, l'......della sanità (Oms), dopo tre anni e circa 20 milioni di morti in tutto il mondo, attraverso le parole del suo direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus ha dichiarato chiusa l'...

Oms. L'emergenza mondiale Covid è finita, col virus si può ... Avvenire

L'Oms dichiara la fine dello stato d'emergenza per il Covid-19. Ma l'immunologa rilancia: "Non sappiamo come evolverà" ...L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che la Covid-19 non è più una “emergenza sanitaria globale”. Inoltre, il tasso di mortalità e la pressione sui… Leggi ...