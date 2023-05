Leclerc e Verstappen sbagliano | gara in salita Perez agguanta la pole | a Miami si parla spagnolo

Leggi su sportface

(Di sabato 6 maggio 2023) Colpo di scena a, dove le qualifiche che sembravano nelle mani diin chiave prima filano invece. E al di là del rischio pioggia che attanaglia il quinto appuntamento stagionale in Florida, è davvero sorprendente l’epilogo al sabato, dove Sergiotrova un ulteriore booster di fiducia e conquista laposition anche negli Usa, conscio del fatto che se dovesse confermare la prima posizione si troverebbe in automatico a Imola da primo in classifica piloti. Il messicano a questo punto ci crede, e se finisce inpure quando non è in gran feeling con vettura e pista, ma per il regalo dall’alto, allora potrebbe davvero essere la stagione di Checo. Manon molla e il nono posto ...