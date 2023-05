Lecce-Verona domenica 7 maggio 2023 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 6 maggio 2023) Il futuro in serie A dipotrebbe dipendere dalla sfida al Via del Mare, una gara che per motivi diversi è fondamentale per entrambe le squadre. Gli uomini di Baroni non si aspettavano realisticamente di fare punti contro la Juve ma la sconfitta 2-1 allo Stadium è stata la terza consecutiva, la InfoBetting: Scommesse Sportive e