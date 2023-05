Leao | infortunio in Milan-Lazio | le sensazioni verso l’Inter – Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 maggio 2023) Rafaelè uscito all’11’ minuto di. Secondo quanto riportato da Sky Sport il problema dell’esterno portoghese non dovrebbe essere di grave entità CONDIZIONI – Rafaelè stato costretto alla sostituzione nel corso di. L’esterno portoghese ha avvertito un fastidio all’adduttore. Peppe Di Stefano, in collegamento su Sky Sport, fornisce le ultime sul portoghese: «La speranza del mondoè che sia un leggerissimo problema all’adduttore. Affaticamento o indurimento. Bisogna capire quando si è fatto male, è possibile che il problema ci fosse già all’inizio della partita. All’inizio del match i giocatori gli consigliavano di lasciare il campo. IL problema non dovrebbe essere estremamente rilevante. Bisogna capire i tempi di recupero: un ...