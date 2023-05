Le pagelle di Roma-Inter 0-2 | nerazzurri terzi

Leggi su 11contro11

(Di sabato 6 maggio 2023) Dopo la vittoria del Milan ai danni della Lazio di poche ore fa, un’altra milanese ha la meglio su una squadra della capitale in questo 34° turno di Serie A. Allo Stadio Olimpico è l’ad imporsi per 0-2 confermando il grande momento di forma. Quinta vittoria consecutiva in tutte le competizioni per gli uomini di Simone Inzaghi che si preparano al meglio per la tanto attesa semifinale di Champions League contro il Diavolo. Momentaneo terzo posto agganciato per iche allontanano unache non riesce più a vincere. Reduci dai pareggi contro Milan e Monza, i giallorossi si allontano dal quarto posto. Incerottata, la squadra di José Mourinho proverà il tutto per tutto in Europa League. Ecco ledi. Ledi ...