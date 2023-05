Le donne vichinghe combattevano e guidavano flotte

Leggi su linkiesta

(Di sabato 6 maggio 2023) Ci sonoidentificabili e menzionate per nome, le cui imprese sono celebrate e narrate nelle saghe e sui monumenti ru­nici. Ottennero grandi risultati, che le consacrarono alla memo­ria. La Laxdæla Saga, un testo islandese del XIII secolo, descrive Unnur (il cui nome significa «di saggezza profonda), una colona islandese del IX secolo. Moglie del sedicente «re di Dublino» Olaf il Bianco, viaggio? molto con la sua famiglia, seguendo il figlio per vivere con lui nelle Ebridi. Alla morte di quest’ultimo commis­siono? in segreto un grande knarr, una nave che comando? fino alle Orcadi. Alla testa di un equipaggio di venti persone, Unnur svol­se il ruolo di comandante. Diede in moglie la giovane nipote a un forestiero e trasporto? prigionieri e schiavi attraverso le acque. Quando arrivo? nell’Islanda occidentale, rivendicando la re­gione come sua, fondo? una ...