Le 8 migliori serie tv sui reali

(Di sabato 6 maggio 2023) Carlo III sta per iniziare ufficialmente il suo regno con la tradizionale incoronazione presso la Westminster Abbey. Un evento cui è dedicata una copertura internazionale e che è destinato a colpire l’immaginazione di molti. Inutile dire, dunque, che in questi giorni la tematica reale sembra essere tornata particolarmente alla ribalta, accendendo curiosità che, negli ultimi anni, sono state nutrite dai matrimoni di William e Harry. Ad interessarsi agli eventi, però, non è solo il gossip o le cronache di costume. Negli ultimi anni, infatti, le vicende dei regnanti, attuali o passate, hanno conquistato l’attenzione delle produzioni televisive. Non è un caso che sono sempre di più i nuovi progetti dedicati a principi, monarchi o imperatori. Un modo per rinverdire un racconto storico o delle figure entrate nella cultura popolare che fanno parte di un’attualità ancora tangibile. Ma quali, ...