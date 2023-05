Lazio stanca | guarda il Milan correre | 2-0

Leggi su romadailynews

(Di sabato 6 maggio 2023) – È il solito ritornello: lanon riesce a giocare due partite a settimana. È successo tante volte in questo campionato che, però, vede ancora i romani al secondo posto. Vuol dire che anche le altre squadre sono stanche. Ma, ahimé, oggi tra queste non c’era il. Com’è quella storiella? Quando ti alzi, se sei un leone devi cominciare aper acchiappare la gazzella, la quale fa la stessa cosa per evitare di trasformarsi in succulenta pietanza per il re della foresta. Oggi, come le succede spesso quando gioca ogni tre giorni, las’è fermata are il. Anche i rossoneri, per la verità, avevano giocato tre giorni fa con un pareggio contro la Cremonese. Evidentemente avevano riservato l’energia per la partita con la ...