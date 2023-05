Lazio | Sarri | «Ho un solo grande rammarico dopo questa sconfitta»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 maggio 2023) Maurizio, tecnico della, ha parlatoladei biancocelesti contro il Milan: le dichiarazioni Intervistato dai microfoni di DAZN nel post-partita di Milan-, Maurizioha analizzato ladei biancocelesti per 2-0.– L’unicodella partita è che29 minuti eravamo sotto zero senza che la partita fosse effettivamente cominciata. Noi poi a livello di reazione dovevamo fare di più, sembravamo non crederci tranne negli ultimi 7-8 minuti finali. Una reazione forse più nervosa ma almeno abbiamo tirato in porta CALO FISICO – Noi dal punto di vista fisico siamo primi in tutte le classifiche che vengono stilate, fatta eccezione per i ...