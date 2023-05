Lazio | Romagnoli | «Dobbiamo ancora crescere»

(Di sabato 6 maggio 2023) Le parole di Alessio, difensore della, dopo la sconfitta dei biancocelesti contro il Milan a San Siro Alessioè intervenuto a DAZN al termine di Milan-. Le sue dichiarazioni. GARA – «Partire subito sotto di due gol non è stato facile, il Milan è stato molto bravo sul nostro primo palleggio. C’è dispiacere perchè dovevamo fare meglio in una partita del genere». EMOZIONE – «Inizialmente ero emozionato ma poi durante la partita no. Molto bello rivedere molte persone che conosco. Anche oggi così come con l’Inter siamo mancati di personalità. Dovevamo fare meglio». CRESCITA – «, sappiamo che abbiamo delle potenzialità ma sia oggi che con l’Inter abbiamo sofferto molto. Non siamo capaci di reagire alle difficoltà, lo step successivo ...

Laci prova con Pellegrini,e Basic, ma il match termina con la vittoria del Milan per 2 - 0. Il tabellino di Milan -2 - 0 17' Bennacer, 29' Theo Hernandez MILAN (4 - 2 - 3 - ...(4 - 3 - 3): Provedel 6; Marusic 5 (11'st Lazzari 6), Casale 5.5,5, Hysaj 5.5 (23' st Pellegrini 6); Milinkovic - Savic 5 (23'st Basic 5.5), Marcos Antonio 5, Luis Alberto 5.5; ...Le pagelle della(Enrico Sarzanini) PROVEDEL 5,5 Incolpevole sui gol ma è travolto dalla ...5 Condizionato dal giallo che si becca in avvio di partita per tutti i 90' ha grandi ...

Lazio stanca, guarda il Milan correre: 2-0 - È il solito ritornello: la Lazio non riesce a giocare due partite a settimana. È successo tante volte in ...Blog Calciomercato.com: Non è la Lazio migliore quella che Sarri spiega in un caldo pomeriggio di primavera inoltrato davanti a un Meazza stracolmo di milanisti speranzosi ...