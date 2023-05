Lazio-Napoli | è sfida al vertice L’Arezzo ospita il Cittadella | ultima chiamata per il Trento

Leggi su seriea24

(Di sabato 6 maggio 2023) Il momento della verità è arrivato. Domenica alle 15 al ‘Campo Aquile’ di Formello andrà in scena lo scontro diretto tra, novanta minuti che potrebbe indirizzare la volata verso la Serie A. In caso di vittoria le biancocelesti si porterebbero a +5 sulle rivali, ipotecando a tre giornate dal termine del campionato la promozione diretta o, in caso di un crollo improvviso, lo spareggio contro la penclassificata della massima serie. Le campane sognano di bissare il successo ottenuto all’andata (2-0, reti di Pinna e Gomes) per conquistare la vetta, assicurarsi il vantaggio in caso di arrivo a pari punti e tenere a distanza il Cittadella, staccata al momento di una sola lunghezza. La formazione veneta continua a stupire tutti e a rimanere nella scia delle grandi favorite del campionato: le granata – approfittando della ...