Lazio | altro ko a San Siro Il Milan riapre la lotta Champions

(Di sabato 6 maggio 2023)battuta a Sanper 2-0 con i gol di Bennacer al 17' e di Theo Hernandez al 29': ilsi porta così a -3 dai biancocelesti,ndo laper un posto. I rossoneri hanno controllato la partita fin dall'inizio, senza neppure risentire dell'uscita al 10mo minuto di Rafael Leao per un fastidio all'adduttore. Per i biancocelesti è la terza sconfitta nelle ultime 4 partite mentre iltorna al successo dopo due pareggi di fila. LA PARTITA Il primo squillo della partita arriva dopo neanche 10 minuti: Leao scatta, entra in area e salta Marusic, ma Provedel fa buona guardia in uscita. Sull'azione, però, il portoghese sente tirare e chiede il cambio, al suo posto Saelemaekers. Il gol rossonero è nell'aria e arriva puntuale quando uno dei dogmi ...

