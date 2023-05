Lavoro | Schlein | ' scelte governo scellerate | Pd a fianco lavoratori

(Di sabato 6 maggio 2023) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Un decreto che dietro a un taglio del cuneo che non è sufficiente e temporaneo, nasconde norme che aumentano la precarietà e che dicono che le causali dei contratti a termini possono essere stabilite nel confronto tra le parti come se le parti avessero lo stesso potere perchè una parte che è in grado di daree un'altra che ha bisogno delper mangiare". Così Ellyalla manifestazione dei sindacati a Bologna. "Fare questevuol dire rendere lavoratrici emolto più ricattabili, tra i giovani c'è la paura del futuro perchè se hai contratti così precari è difficile costruirsi un futuro e una famiglia per questo insistiamo che la questione della crisi della natalità è molto collegata alla precarietà". "Se si vuol invertire la rotta la scelta ...

...tra il mondo dele la politica si ricomponga, ma la politica deve partire dalle condizioni materiali delle persone". In piazza Maggiore è arrivata anche la segretaria del Pd Elly, ...... la dedizione e il sacrificio che mettono nel loro. Oltre a essere loro riconoscenti per le ...si è riempita di persone per la tappa Castelnovese della segretaria nazionale del Pd Elly. ...Pd, sul caso Laus la mozioneprende le distanze: "Il suo destino non è quello del partito" ...che "continuiamo a lavorare nell'interesse di questa città con il massimo rispetto deldella ...

Schlein: “Dl Lavoro Ci vuole coraggio a chiamarlo così, dovrebbe essere ‘decreto precarietà e… Il Fatto Quotidiano

In piazza anche la segretaria del Pd Schlein, abbraccio con il sindaco Lepore. Landini: 'il governo non ha il consenso del Paese' (ANSA) ...Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Un decreto che dietro a un taglio del cuneo che non è sufficiente e temporaneo, nasconde norme che aumentano la precarietà e che dicono che le causali dei contratti a termi ...