Lavoro | Schlein | “Scelte governo scellerate”

(Di sabato 6 maggio 2023) Le parole della segretaria Pd nel corso della manifestazione dei sindacati a Bologna “Ci stiamo battendo molto per il salario minimo e sulle tutele del nuovodigitale”. Così Ellyalla manifestazione dei sindacati a Bologna. “Un decreto che dietro a un taglio del cuneo che non è sufficiente e temporaneo, nasconde norme che aumentano la precarietà e che dicono che le causali dei contratti a termine possono essere stabilite nel confronto tra le parti come se le parti avessero lo stesso potere perché una parte che è in grado di daree un’altra che ha bisogno delper mangiare”. “Fare questevuol dire rendere lavoratrici e lavoratori molto più ricattabili, tra i giovani c’è la paura del futuro perché se hai contratti così precari è difficile costruirsi un futuro e una ...

I sindacati scendono in piazza Maggiore a Bologna per la manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil che ha come obiettivo "una nuova stagione del lavoro e ..."