Lavoro | Schlein Pd | a fianco delle battaglie Cgil | Cisl e Uil

: 'Decreto insufficiente e non strutturale' Arrivata in Piazza Maggiore nel corso della manifestazione, la leader del Pd Ellyha parlato del decretoapprovato 'Il governo ha approvato 'il 1 maggio, giorno di festa e di lotta per lavoratrici e lavoratori, un decreto che prevede il taglio del cuneo fiscale, ...... soprattutto a pochi giorni dall'approvazione di un decreto" sul"che è una provocazione". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, nella giornata indetta da Cgil, Cisl e Uil a Bologna '..."Ci stiamo battendo molto per il salario minimo e sulle tutele del nuovodigitale". Così Ellyalla manifestazione dei sindacati a Bologna. "Un decreto che dietro a un taglio del cuneo che non è sufficiente e temporaneo, nasconde norme che aumentano la ...

Lavoro, Schlein: "Scelte governo scellerate" Adnkronos

Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Da Bologna arriva un segnale forte e importante. Decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori hanno riempito la piazza per rivendicare diritto al lavoro, giusto, sicuro e ...