Lavoro: Furlan (Pd), 'governo si fermi e ascolti sindacati' Il Tirreno

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Il governo ascolti le piazze dei sindacati e si fermi su provvedimenti legislativi che precarizzano ulteriormente il lavoro e tagliano i sostegni alle famiglie povere. Abbi ..."Il governo dimostra un'arroganza infinita. Il commissariamento di Inps e Inail attraverso una finta riforma della governance non tiene minimamente conto del lavoro fatto in questi anni terribili per ...