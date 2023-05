Lavoro | De Maria | ' governo ascolti piazza Bologna | bene presenza forte Pd'

(Di sabato 6 maggio 2023) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - "Oggi adavvero in tanti hanno risposto all' appello di cgil, cisl e uil., contratto al precariato, diritti sociali e sviluppo ambientalmente e socialmente equilibrato sono le sfide che il Paese deve saper vincere. La manifestazione unitaria dei sindacati di oggi è un segnale molto importante aled alle istituzioni. Era giusto esserci. Era giusto ci fosse unacosìe visibile del Partito Democratico". Così Andrea De, deputato Pd.

Cecilia Guerra, responsabile Lavoro Pd: "Il lavoro va pagato in maniera dignitosa, come dice la nostra Costituzione. In alcune filiere siamo in situazione di moderna schiavitù". Sintesi dell'intervist ...Landini: “Questo è solo l’inizio, non escludiamo lo sciopero generale”. L’abbraccio della folla alla segretaria Pd Elly Schlein: “E’ importante essere qui, questa è la città dei diritti” ...