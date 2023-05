(Di sabato 6 maggio 2023) Aggredito e preso a pugni da un passeggero che non ha gradito la richiesta di un conducente di undi linea di portare via ledai sedili prima di scendere dal mezzo. L'uomo,dell’Arst di 55 anni, è stato colpito con un pugno in pieno volto. È accaduto alle 12.30 di oggi 6...

L'autista chiede di rimuovere le lattine dall'autobus ma viene picchiato Today.it

