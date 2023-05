Latina | la caccia all’uomo accusato di aver stuprato una 16enne e le ronde nel quartiere | «Va preso»

(Di sabato 6 maggio 2023) Un cittadino romeno di 30 anni senza fissa dimora è ricercato in relazione alla vicenda della ragazza di 16 anni stuprata a. La ragazza ieri è stata dimessa dall’ospedale Santa Maria Goretti di. Ha detto di non ricordare esattamente quanto è successo. Ma sarebbe stata anche picchiata al volto. Ci sono alcune divergenze tra la prima versione della storia e quanto appurato dalle indagini. A quanto pare l’uomo avrebbe fumato crack davanti ai giovani invitandoli a seguirli dentro un vecchio ufficio. Lì li avrebbe poi aggrediti pestando il giovane (dimesso anche lui dopo alcuni controlli in ospedale) e costringendo la ragazza a seguirlo. Non avrebbela minicar. Intanto a. Il Messaggero riferisce che c’è chi si organizza per formare ...

Intanto aall'uomo. Il Messaggero riferisce che c'è chi si organizza per formare ronde. L'area dell'ex zuccherificio La violenza sessuale si sarebbe consumata aScalo nell'area ...Estratto dell'articolo di Michela Marangon per https://roma.corriere.it/ ex zuccherificio diScalo 'La fidanzata di mio figlio è come una figlia per noi. Speriamo che nessuno l'abbia toccata'. A parlare è la madre del ragazzo ...Bocci, 44 anni, che sarà nei cinema dall'11 maggio con La, ha raccontato le conseguenze che ... con picchi fino al 90% in territorio sub - Sahariano e in America. Al netto di questi ...

Stupro a Latina, caccia a un senza fissa dimora, ha precedenti Agenzia ANSA

Prosegue senza sosta la caccia al presunto autore del sequestro di una 16enne culminato in violenza sessuale. Un episodio choc secondo le ricostruzioni ...E' caccia all'uomo a Latina Scalo. Da mercoledì mattina all'alba, quando la sedicenne che era stata rapita la sera prima è stata ritrovata, la polizia sta ...