L’aria dell’Italia è davvero la più inquinata di tutta Europa | svelata la classifica che rivela quanto smog respiriamo

(Di sabato 6 maggio 2023) In Italia si respira aria avvelenata: sembra che i livelli di polveri sottili siano altissimi, vediamone insieme le spaventose conseguenze. Senza rischio alcuno di scadere nell’esagerazione, potremmo definire loa tutti gli effetti un killer silenzioso: come esso continui infatti a mietere ogni anno decine di migliaia di vittime incostituisce purtroppo la cruda realtà. Ad essere particolarmente esposti a questa enorme minaccia sono i più giovani con una stima annuale di circa 1200 decessi tra i minori, letteralmente avvelenati dall’inquinamento atmosferico. Scopri le città italiane più inquinate Ildemocratico.com A lanciare l’allarme l’ultimo report dell’Agenzia Europea dell’Ambiente, in cui non possono che saltare all’occhio i nomi di alcune città italiane le quali si posizionano fra le più pericolose in cui respirare. Sebbene le ...