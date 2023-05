(Di sabato 6 maggio 2023) "Una bellissima piazza, una partecipazione enorme. Ringrazio tutti: la gente non cade nella propaganda" del governo, "c'è bisogno di cambiare". Infatti "le politiche che sta facendo il governo non ...

... in merito alla possibilità di organizzare uno sciopero generale: "Non escludiamo nulla,scioperi generali non si minacciano ma si fanno quando è il momento di farli". Per"occorre ...... siccome ha vinto le elezioni, pensa di poter fare quello chepare ma c'è bisogno di ascoltare la democrazia e di tener conto dei bisogni della gente", prosegueche rinnova così il suo ...... serve rispetto per i sindacati", ha aggiunto. La mobilitazione di Bologna sarà seguita da altre due manifestazioni il 13 maggio a Milano e il 20 maggio a Napoli. "Non escludiamo nulla,...

Landini: gli scioperi non si minacciano, si fanno quando è ora - Il ... Il Sole 24 ORE

Prima tappa delle tre manifestazioni nazionali di CGIL, CISL e UIL: diritti, sicurezza, investimenti e salari adeguati le richieste dei sindacati ...